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Обладатель Кубка Гагарина-2014 пропал без вести в Магнитогорске

12:25
Александр Печурский. Фото Никита Успенский, -
Александр Печурский. Фото Никита Успенский, -
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Экс-вратарь магнитогорского «Металлурга», обладатель Кубка Гагарина-2014 Александр Печурский пропал без вести в Магнитогорске, сообщает «Вечерний Магнитогорск».

По имеющимся данным, Александр в период с 10 по 13 июля ушёл из дома по улице Труда, дом 3. После этого его никто не видел.

Приметы спортсмена: рост 183 см, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Всем, кому что-то известно о местонахождении Печурского, просят сообщить в полицию.

Всего в КХЛ 31-летний Печурский провел 64 матча. На драфте НХЛ — 2008 он был выбран «Питтсбургом» под общим 150-м номером.

Дополнительная информация:

https://vecherka74.ru/news/25900-v-magnitogorske-propal-byvshiy-vratar-metallurga.html

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