Обладатель Кубка Гагарина-2014 пропал без вести в Магнитогорске
12:25
Экс-вратарь магнитогорского «Металлурга», обладатель Кубка Гагарина-2014 Александр Печурский пропал без вести в Магнитогорске, сообщает «Вечерний Магнитогорск».
По имеющимся данным, Александр в период с 10 по 13 июля ушёл из дома по улице Труда, дом 3. После этого его никто не видел.
Приметы спортсмена: рост 183 см, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Всем, кому что-то известно о местонахождении Печурского, просят сообщить в полицию.
Всего в КХЛ 31-летний Печурский провел 64 матча. На драфте НХЛ — 2008 он был выбран «Питтсбургом» под общим 150-м номером.
Дополнительная информация:
https://vecherka74.ru/news/25900-v-magnitogorske-propal-byvshiy-vratar-metallurga.html
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