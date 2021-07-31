Обладатель Кубка Гагарина-2014 пропал без вести в Магнитогорске

Экс-вратарь магнитогорского «Металлурга», обладатель Кубка Гагарина-2014 Александр Печурский пропал без вести в Магнитогорске, сообщает «Вечерний Магнитогорск».

По имеющимся данным, Александр в период с 10 по 13 июля ушёл из дома по улице Труда, дом 3. После этого его никто не видел.

Приметы спортсмена: рост 183 см, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Всем, кому что-то известно о местонахождении Печурского, просят сообщить в полицию.

Всего в КХЛ 31-летний Печурский провел 64 матча. На драфте НХЛ — 2008 он был выбран «Питтсбургом» под общим 150-м номером.