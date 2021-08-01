Защитник минского «Динамо» Менелл подписал контракт с «Торонто»

Экс-защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл подписал контракт на один год с «Торонто», сообщает сайт клуба.

Соглашение носит двусторонний характер. В НХЛ Менелл может заработать 750 тысяч долларов за год, а в фарм-клубе 400 тысяч.

В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны провел в составе минского «Динамо» 47 игр регулярного чемпионата КХЛ и набрал 38 (5+33) очков. В плей-офф в 5 играх защитник заработал 7 (1+6) баллов.

Отметим, что права на Менелла в КХЛ сохранились у «зубров».

Ранее «Торонто» выменял права на хоккеиста у «Миннесоты».