Президент КХЛ Морозов — о возвращении лимита на пять легионеров: «Минспорт готов к обсуждению»
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» высказался о влиянии сокращенного лимита на легионеров до трех игроков на лигу.
— Согласны, что новый лимит, который вам навязали со стороны, нивелирует достоинства потолка зарплат? Топ-россияне в основном едут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс», и даже восточные гранды, у которых есть деньги, не могут никого пригласить.
— По лимиту мы считаем, что пять игроков — оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живем с этим. По трансферам я не соглашусь с вами. Вы назвали ЦСКА. А кого армейцы подписали?
— Они сохранили важных игроков чемпионского состава. Это ценно.
— Это большая ценность! Почему они выигрывают два года подряд? Потому что стабильно пять сезонов играют почти одним и тем же составом. Посмотрите на другие переходы. Шаров подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». СКА взял Грицюка и Толчинского из «Авангарда», но потерял двух своих игроков. Жафяров и Яшкин переходят на «Восток».
— В «Ак Барс»!
— Да, в «Ак Барс». И сейчас казанцы за потолком зарплат. Значит, кого-то из игроков им придется отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок еще работает. Идет интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Все зависит от того, как сработают менеджеры.
— Возвращение пяти иностранцев — решаемый вопрос?
— Минспорт готов к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры.
Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3