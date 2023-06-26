Президент КХЛ Морозов о зависимости от ФХР: «Есть закон, по которому мы все живем»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал сотрудничество лиги и ФХР.

— НХЛ — самостоятельная бизнес-единица, существующая по своим правилам. КХЛ пользуется правом проведения чемпионата от ФХР. Понимаете, как нашу лигу сделать самостоятельной бизнес-единицей? Чтобы не согласовывать календарь, легионеров и другие вопросы с ФХР.

— Существует Закон о спорте, в котором все прописано. За всероссийские соревнования отвечает ФХР. КХЛ — топовая лига, которая проводит чемпионат России. С ФХР заключен договор по делегированию прав. Сейчас нет решения этого вопроса, потому что он не прорабатывался. Есть закон, по которому мы живем.

— Получается парадокс. КХЛ старается, вводит потолок зарплат и другие механизмы для выравнивания, но потом ФХР вредит сокращенным лимитом.

— Есть нюансы, которые не идут на благо лиги. Мы пытаемся выходить из разных ситуаций. Пандемия вообще научила нас жить по-новому. Будем справляться и дальше своими положительными примерами показывать, что надо двигаться в направлении, которое мы и предлагаем.

Ранее Морозов допустил, что КХЛ может вернуться к лимиту на легионеров, по которому команды смогут вносить в заявку до 5 иностранцев.