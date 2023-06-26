Президент КХЛ Морозов — об увеличении пола зарплат: «Через год мы хотим дойти до 450 миллионов»
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» заявил, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.
— Пол зарплат вырастет со следующего сезона?
— Да, на десять процентов. Через год мы хотим дойти до 450 миллионов.
— Как на повышение пола реагировали клубы, владельцы которых выделяли минимальную сумму для участия в чемпионате?
— Когда разрабатывали стратегию, мы отдельно встречались со всеми и рассказывали наше видение. Чтобы они понимали, что их ждет. Документ большой, все нужно разъяснить. На удивление, многие, от кого мы ожидали, что они попросят оставить прежний пол зарплат, абсолютно нормально относились к повышению. Так они смогут потратить больше денег на игроков. Богатые клубы, наоборот, заступались за бедных. Возможно, был интерес в том, чтобы избежать уравнивания. Мы собрали мнения по разным пунктам, сделали анализ. Были еще идеи — в стратегию вошло не все. Те предложения, которые не устраивали клубы и которые могли не пойти на пользу лиги, мы не выносили на совет директоров.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3