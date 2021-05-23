Президент КХЛ Морозов заявил, что клубы лиги хотят провести матчи с командами из НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что клубы лиги хотят провести матчи с командами из НХЛ.

— Могут ли быть матчи против клубов НХЛ?

— На последнем совете директоров был разговор об этом, клубы выступили с желанием провести такие матчи. Надеемся, получится поговорить с НХЛ по этому поводу. Есть люди, ответственные за это направление, будем прорабатывать вопрос.

— Есть ли в лиге какой-то человек, который отвечает за международные проекты? Говорили, что Рене Фазель должен подключиться.

— На каждом совещании я присутствую лично, у нас есть департамент специальных мероприятий.

— Есть ли шансы на включение в КХЛ у «Рубина», «Югры», «Лады»

— Мы общаемся с этими клубами, но по финансовым способностям команды пока не готовы вступить в лигу. В прошлом году мы общались и с «Ладой», и с «Югрой», когда «Адмирал» снялся. Но поскольку у нас поднимается «пол» зарплат, эти клубы сказали, что не потянут финансово.

— Есть ли вероятность того, что российские клубы будут играть в Лиге чемпионов?

— Мы ни с кем не общались на эту тему. Надо понимать желание клубов и возможности. У нас 56 игр в олимпийский сезон еле влезает, если еще кто-то будет играть в Лиге чемпионов, будет очень сложно.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

Полное интервью Алексея Морозова читайте здесь

Полное интервью Алексей Морозова читайте здесь