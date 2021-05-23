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Да Коста попрощался с «Ак Барсом» и болельщиками

15:14
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Нападающий Стефан Да Коста попрощался с «Ак Барсом» и его болельщиками. 21 мая стало известно, что француз перейдет в «Автомобилист».

«Хочу поблагодарить моих партнеров по команде, клуб и всех фанатов за потрясающий сезон!

Атмосфера на арене была шикарной. К сожалению, мы не добрались до конечной цели, но я всегда буду помнить, как здорово было в этом прекрасном городе. Спасибо еще раз, Казань», - приводит слова Да Косты Twitter клуба.

В сезоне 2020/2021 Да Коста провел 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 57 (27+30) очков. В плей-офф француз сыграл в 10 встречах, в которых набрал 4 (1+3) очка.

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