Президент КХЛ Алексей Морозов во вторник стал гостем эфира на нашем YouTube -канале . Во втором отрывке из большого интервью — ответы на вопросы про Ковальчука, Зарипова, драфт, Олимпиаду и зарплаты в лиге.

Хотим ввести в школах «хоккейные уголки»

— В следующем году в КХЛ будет месяц перерыва на Олимпиаду. Избежать этого нельзя?

— По правилам ИИХФ должно быть время на подготовку команды, сам турнир, поэтому отказаться от перерыва мы не можем. После Олимпиады у каждой команды будет еще по четыре игры перед плей-офф.

— 56 матчей — это очень мало.

— Мы рассматривали варианты и с 56, и с 58, и с 60 матчами в регулярном чемпионате. Но это олимпийский сезон, большая пауза. Мы не можем начинать чемпионат в августе, потому что будут квалификационные турниры к Олимпиаде. Много хоккеистов в КХЛ будут играть там, клубы будут ослаблены.

— «Ак Барс» может провести почти два месяца без домашних матчей из-за Специальной Олимпиады. Как лига относится к этому?

— Мы сейчас составляем календарь, и пока выглядит так, что казанцам придется провести на выезде две недели. Это не так критично.

— Опрос ВЦИОМа показал, что 75 процентов населения не знают о Кубке Гагарина. 6 интересуются хоккеем. Что делать с этими цифрами?

— Надо популяризировать хоккей, больше о нем говорить хорошего. Жафяров вот провел хороший сезон, а о нем не очень много написано в СМИ. У нас есть много ребят, за счет которых можно это делать.

— Вы говорите, что клубы должны быть в этом заинтересованы.

— Мы следим за рейтингами, и у нас есть стратегия, которую с нового сезона клубы должны будут соблюдать. Конечно, нам хочется, чтобы про хоккей больше писали. Наш спорт уходит от популярности.

Надо развивать интерес у молодого поколения. Дети, юноши, подростки кроме телефона ничего не видят. Будем совместно с клубами работать в этом направлении. Пробуем ввести в общеобразовательных школах «хоккейные уголки», где дети могли бы познакомиться с правилами хоккея, подержать клюшку в руках, бросить шайбу.

Ковальчук хочет поехать в НХЛ

— Вы дружите с Ильей Ковальчуком. Он подпишет контракт со «Спартаком» в итоге?

— Я не знаю. Знаю, что он хочет в НХЛ поехать, его агент работает на эту тему. Илья примет нужное решение.

— Данис Зарипов остается в Казани?

— Контракт пока не подписан. Но когда шел финал конференции, я разговаривал с ним в Казани. Сам Данис очень хочет продолжать карьеру в «Ак Барсе». Когда я заканчивал, у меня уже не было такого стремления.

— По чьей инициативе вы расторгли контракт тогда с ЦСКА и завершили карьеру?

— По инициативе клуба. Пришел новый тренер (Дмитрий Квартальнов. — Прим. «СЭ») и сказал, что я ему не нужен в составе. Я не расстроился, у меня был тяжелый сезон до этого. Когда выступал в «Ак Барсе», то в команде была своя обстановка, в ЦСКА было тяжелее после этого.

— Есть кто-нибудь в этом сезоне из молодых хоккеистов, кто вас напоминает?

— Мне Воронков очень понравился. Хорошо провел и плей-офф, и регулярный чемпионат.

— Ну он все-таки не вашего плана игрок.

— Да моего плана уже и нет игроков, хоккей изменился.

— Зарипов-то до сих пор играет.

— Он берет своей хитростью, опытом, правильным расположением на площадке.

— А Чинахов разве вас не напоминает?

— Возможно, что-то есть. Со стороны виднее.

— Вопрос от зрителя нашего эфира: «Почему Морозов улыбался, когда Каспарайтис хитанул Линдроса»?

— Был чистый хит, Дарюс делал неожиданные и топовые хиты, по которым можно обучать силовой игре. Я улыбался не потому, что был рад травме Линдроса, а потому, что был рад за партнера, которому удался такой прием. Линдросу я никогда не желал травмы.

Возвращение драфта не рассматриваем

— Будут ли теперь не учитываться победители дивизионов в общей таблице конференции?

— Мы проработали этот вопрос. Теперь будет немного другой формат календаря, и мы хотим уйти от того, чтобы победитель дивизионов имел преимущество в таблице конференции перед клубами, у которых больше очков. Но дивизионы в целом нам нужны.

— Будет ли Неделя звезд хоккея?

— Конечно, это необходимое мероприятие для КХЛ и для популяризации хоккея. В этом году мы отказались от проведения в Риге из-за ситуации с пандемией.

— Вы говорите, что СМИ должны продвигать хоккей, но складывается иногда впечатление, что клубы недовольны некоторыми моментами в лиге.

— Невозможно, чтобы все были всем довольны. У нас 24 клуба, у каждого бывают проблемы, везде что-то случается. А когда что-то выиграют, сразу всем довольны. Я нормально к этому отношусь. Кому-то не нравится, что игроки уезжают за океан из-за денег, из-за потолка зарплат.

На самом деле нет, некоторым хоккеистам предлагают у нас большие деньги, больше, чем там, но все равно уезжают, потому что хотят расти, прогрессировать, играть с лучшими — с Кучеровым, с Овечкиным. Есть примеры, когда игроки приезжают сюда и получают нормальные деньги. Дело далеко не в деньгах.

— Знаю много хоккеистов, которые говорят, что у нас все понятно в турнире, поэтому и уезжают.

— Сейчас мы пытаемся исправить эту проблему. Потолок уже работает.

— Насколько сейчас уменьшился разрыв между клубами?

— У нас больше 800 миллионов на зарплату тратят девять клубов, все они попали в плей-офф. От 800 до 400 — восемь клубов, четыре из них попали в плей-офф. Ниже 400 — 6 клубов, в плей-офф попали три клуба.

— Драфт вернете?

— Нет, мы не рассматриваем возвращение драфта, у нас другая концепция. Каждый клуб должен выращивать своих звезд.

— ЦСКА заплатил налог на роскошь в итоге?

— Нет. Мы договариваемся с ними, идет рабочий процесс. Есть понимание, что все завершится хорошо.

«Лада» и «Югра» не потянут КХЛ финансово

— Могут ли быть матчи против клубов НХЛ?

— На последнем совете директоров был разговор об этом, клубы выступили с желанием провести такие матчи. Надеемся, получится поговорить с НХЛ по этому поводу. Есть люди, ответственные за это направление, будем прорабатывать вопрос.

— Есть ли в лиге какой-то человек, который отвечает за международные проекты? Говорили, что Рене Фазель должен подключиться.

— На каждом совещании я присутствую лично, у нас есть департамент специальных мероприятий.

— Есть ли шансы на включение в КХЛ у «Рубина», «Югры», «Лады»?

— Мы общаемся с этими клубами, но по финансовым способностям команды пока не готовы вступить в лигу. В прошлом году мы общались и с «Ладой», и с «Югрой», когда «Адмирал» снялся. Но поскольку у нас поднимается «пол» зарплат, эти клубы сказали, что не потянут финансово.

— Есть ли вероятность того, что российские клубы будут играть в Лиге чемпионов?

— Мы ни с кем не общались на эту тему. Надо понимать желание клубов и возможности. У нас 56 игр в олимпийский сезон еле влезает, если еще кто-то будет играть в Лиге чемпионов, будет очень сложно.

— Когда будет единый стандарт площадок в КХЛ?

— У нас есть два стандарта: с шириной площадок в 26 и 28 метров. Они и будут оставаться.

— Чем будете заниматься в мае — июне?

— У нас много дел. Регламент, календарь, выставочные матчи, положение по коронавирусу. Лето — самая жаркая пора, идет подготовка к сезону. Во время сезона как-то поспокойнее.

— Что ждете от нового сезона?

— Хочу, чтобы следующий сезон мы провели с болельщиками.