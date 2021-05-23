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«Амур» подписал форварда пражской «Спарты»

12:47
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Нападающий «Спарты» Давид Томашек продолжит карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт чешского клуба.

25-летний чех принял предложение клуба из Хабаровска и уже подписал контракт.

В сезоне-2020/21 Томашек провел 50 матчей за «Спарту» в регулярном чемпионате чешской экстралиги и набрал 47 (19+28) очков. Также на его счету 5 (4+1) очков в 11 играх плей-офф турнира.

Дополнительная информация:

https://www.hcsparta.cz/clanek.asp?id=David-Tomasek-odchazi-do-Ruska-14262

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