«Амур» подписал форварда пражской «Спарты»

Нападающий «Спарты» Давид Томашек продолжит карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт чешского клуба.

25-летний чех принял предложение клуба из Хабаровска и уже подписал контракт.

В сезоне-2020/21 Томашек провел 50 матчей за «Спарту» в регулярном чемпионате чешской экстралиги и набрал 47 (19+28) очков. Также на его счету 5 (4+1) очков в 11 играх плей-офф турнира.