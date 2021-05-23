«Амур» подписал форварда пражской «Спарты»
12:47
Нападающий «Спарты» Давид Томашек продолжит карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт чешского клуба.
25-летний чех принял предложение клуба из Хабаровска и уже подписал контракт.
В сезоне-2020/21 Томашек провел 50 матчей за «Спарту» в регулярном чемпионате чешской экстралиги и набрал 47 (19+28) очков. Также на его счету 5 (4+1) очков в 11 играх плей-офф турнира.
Дополнительная информация:
https://www.hcsparta.cz/clanek.asp?id=David-Tomasek-odchazi-do-Ruska-14262
Читайте также
Верните в НХЛ тафгаев, чтобы спасти звезд! Кучерова сломали подлым ударом — это натуральный бандитизм
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю