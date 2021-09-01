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Петер Цегларик из «Авангарда» стал автором первой шайбы нового сезона КХЛ

19:15
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Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик стал автором первой шайбы нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Он поразил ворота ЦСКА на 4-й минуте матча открытия.

26-летний Цегларик отличился в большинстве, забросив шайбу в своем дебютном матче в КХЛ. Ему ассистировали Сергей Толчинский и Оливер Каски.

В минувшем сезоне Цегларик провел 49 матчей за шведский «Лександ» и набрал 41 (20+21) очко. За восемь матчей на ЧМ-2021 в составе сборной Словакии форвард забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач. Он был признан лучшим нападающим турнира.

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Александр Кравченко все материалы автора

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