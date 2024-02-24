Гусев побил рекорд Мозякина по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев сделал голевую передачу в овертайме матча с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Таким образом, форвард набрал 86-е (23+63) очко в этом сезоне и побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный чемпионат — 85 (48+37).

Показатель Мозякина держался с сезона-2016/17.

Предыдущим лучшим результатом Гусева в регулярном чемпионате КХЛ были 82 (17+65) очка за СКА в сезоне-2018/19.