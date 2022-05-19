Президент ЦСКА заявил, что отношения с клубами НХЛ не ухудшились из-за ситуации в политике

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с клубами НХЛ и легионерах в армейском клубе.

— Взаимоотношения с клубами НХЛ на фоне внешнеполитической ситуации изменились в худшую сторону?

— Нет, ничего не изменилось. Мы хотим взять в аренду из клубов НХЛ несколько молодых игроков. Про нападающего Афанасьева я ранее уже говорил. Есть еще форвард 2001 года рождения Абрамов, выступающий в системе «Торонто». Будем им заниматься.

— Сколько легионеров будет в команде на следующий сезон?

— Планируем начать его с двумя — вратарем Рейдеборном и анонсированным мной шведским защитником.

— Если Рейдеборн в последний момент не доедет, то что делать?

— Сомнения есть всегда. Любой хоккеист может не доехать. Даже российский. Но у нас есть резервные варианты на случай, если Рейдеборн не приедет. Будем искать своих вратарей, российских. Плюс есть перспективные ребята на подходе в нашей системе. Но пока отрицательных сигналов по Адаму нет.