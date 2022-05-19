Морозов заявил, что разделение КХЛ на два дивизиона развалит лигу

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос об идее разделения лиги на два дивизиона.

— Затрудняюсь ответить, кто это придумал. Слухи. Если проект постараются сделать, то КХЛ развалится.

По информации «СЭ», КХЛ может изменить формат проведения чемпионата. Предлагается разделить клубы на два дивизиона, но не по географическому, а по спортивно-финансовому принципу (формально их можно назвать КХЛ-А и КХЛ-Б) — высший и низший. В первом будет 12 команд — предполагается, что туда войдут топ-клубы. Во второй 16 — к 10 представителям КХЛ могут добавиться еще шесть клубов из ВХЛ. Точный формат проведения регулярного чемпионата и плей-офф пока неизвестен, но матчи на первой стадии турнира команды будут играть внутри своего дивизиона.

Инициатива реформы исходит от топ-клубов КХЛ. Планируется, что она может быть введена уже с сезона-2022/23, однако никакого решения по данному вопросу пока не принято.