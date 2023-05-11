Федоров: «Каждая серия в плей-офф была сложна по-своему»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу его команды в Кубке Гагарина.

«Огромный опыт – научиться терпеть. В этом слове связано много направлений. Есть много факторов, которые влияют на результат: и тренировочный процесс, и индивидуальный подход ребят. Мы сыгрывались по ходу этого сезона.

Каждый проигранный матч добавлял масла в огонь. Каждая серия была сложна по-своему», – сказал Федоров в эфире «Радио КП».

Ранее тренер ЦСКА вошел в тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона в КХЛ. Кроме того, на награду претендуют Игорь Ларионов («Торпедо») и Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»).