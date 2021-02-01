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Председатель совета директоров рижского «Динамо» подтвердил, что игрок команды украл клюшку Ковальчука

19:21
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард».
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард».
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Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, почему клуб расторг контракт с защитником Джорданом Мюрреем. Канадец украл из раздевалки клюшку нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука.

«Джордан раскаивался в своих действиях. Решение расторгнуть контракт с ним было однозначным. Несмотря на все, с такими игроками нужно расставаться, это, конечно, из ряда вон выходящий случай. Хоккеист захотел иметь у себя клюшку звездного игрока, что же тут сделаешь. Мы все удивились такому поступку. Любовь человека к хоккею, к звездам хоккея иногда захлестывает», — сказал Савицкис РИА «Новости».

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел 11 матчей в КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач. Контракт был расторгнут 28 января.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210201/khokkey-1595571152.html

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