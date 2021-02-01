«Ак Барс» удержал победу в матче с «Трактором»

«Трактор» принимал «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева открыли счет в матче, но, в итоге, победу одержали казанцы — 3:2.

В составе «Ак Барса» 2 (1+1) очка набрал нападающий Стефан Да Коста.

А «Трактор» в этой игре из-за травм потерял нападающих Понтуса Оберга и Виталия Кравцова.

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«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Седлак — 13 (Гика), 1:04 — 1:0. Да Коста — 22 (Доус, Тихонов), 18:16 — 1:1. Лукоянов — 6 (Педан, Бурмистров), 37:46 — 1:2. Петров — 13 (Фисенко, Да Коста), 47:58 — 1:3. Бэйлен — 7 (Седлак, Телегин), 54:15 — 2:3.

Вратари: Федотов — Рейдеборн.

Штраф: 2 — 29.

Броски: 22 (6+7+9) — 34 (16+9+9).

Судьи: Одиньш, Соин.

1 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.