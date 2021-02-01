Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).

— Хорошая игра, пропустили первый гол. Не забили, выстояли.

— Кравцов и Оберг сегодня получили травмы после столкновения с вашими игроками. Как это прокомментируете?

— Хоккей подразумевает жесткую игру. У нас здесь не балет, ребята играют. Я не приветствую грязи. Мы сегодня играли жестко, и против нас так же играли.

— Два игрока топ-6 атаки «Трактора» получили травмы. Это нормально?

— Никакой грязи не было. Все было в пределах правил, у нас квалифицированные судьи, которые определяют это.

— Вот они и определили 5+20 Кормье.

— Был чистый удар, руки были внизу. Пересмотрите еще раз момент! Если голова попала в стекло, это стечение обстоятельств. Удар был плечом в плечо.

(Артур Хайруллин)

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