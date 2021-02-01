Игрок рижского «Динамо» украл клюшку у Ковальчука и был отчислен из клуба

«Динамо» из Риги расторгло контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем за то, что он украл клюшку нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука прямо из раздевалки, сообщает Telegram-канал «Вброс по борту».

По информации источника, 27 января, в день игры между «Динамо» и «Авангардом» (1:2), 28-летний канадец взял клюшку россиянина еще утром после тренировки. По видео его опознала охрана «Арены Рига», Мюррей перепрятывал сувенир трижды. В объяснительной рижане сделали виноватой уборщицу, якобы взявшую клюшку по ошибке. 28 января стало известно, что рижский клуб отчислил канадского защитника.

В составе «Динамо» канадец отыграл 11 матчей в КХЛ в нынешнем сезоне и набрал 7 очков. Защитник уже подписал контракт со шведским клубом «ХВ-71».