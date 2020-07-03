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Председатель совета директоров «Авангарда» рассказал об основной задаче Финна и Еронко в клубе

3 июля 2020, 15:57
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал решение нападающего система клуба Алексея Прокопенко продолжить карьеру в Северной Америке.

— Иногда нужно ошибиться, чтобы правильно выбрать свой путь, — цитирует Крылова Twitter омичей. — Время покажет, ошибается Прокопенко или нет, но в том, что ребята сделали всн возможное, сомнений нет. Во-вторых, я думаю, нам не стоит зацикливаться на конкретном случае.

Мы строим фундаментальную программу, и чем быстрее она заработает, тем меньше таких ребят захочет уезжать. Пока что это только на бумаге и воспринимается как разговор. Наша задача — с помощью Шона Финна и Игоря Еронко как можно скорее ее запустить.

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