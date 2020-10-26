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«Последний раз делал хет-трик на юниорском уровне». Радил — о победе над «Сочи»

06:33
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Форвард «Спартака» Лукаш Радил подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

— После матча со СКА, наверное, подумали, что все пойдет точно так же, — приводит слова Радила официальный сайт КХЛ. — Но не получилось. Сегодняшний матч нам доказал, что каждый раз надо начинать со счета 0:0, быть предельно сконцентрированными. Хорошо, что в третьем периоде показали командную силу, это самое главное. Последний раз делал хет-трик на юниорском уровне.

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