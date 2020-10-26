Форвард «Спартака» Лукаш Радил подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

— После матча со СКА, наверное, подумали, что все пойдет точно так же, — приводит слова Радила официальный сайт КХЛ. — Но не получилось. Сегодняшний матч нам доказал, что каждый раз надо начинать со счета 0:0, быть предельно сконцентрированными. Хорошо, что в третьем периоде показали командную силу, это самое главное. Последний раз делал хет-трик на юниорском уровне.