Посещаемость 21 клуба КХЛ увеличилась по сравнению с прошлым сезоном

Посещаемость 21 клуба КХЛ из 22, которые выступали в прошлом сезоне, увеличилась, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что единственным клубом, у которого посещаемость игр уменьшилась является «Ак Барс» (-367 зрителей). Вызвано это тем, что казанцы провели последние четыре матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ не на «Татнефть Арене», а во Дворце спорта, который вмещает 3,5 тысячи человек.

Наибольший рост показала «Сибирь». За год среднее количество зрителей на матчах новосибирцев увеличилось на 4821 из-за переезда на новую арену.

Более чем на 2000 зрителей выросла посещаемость матчей минского «Динамо» (+3566), «Спартака» (+2689), «Металлурга» (+2604) и СКА (+2377).