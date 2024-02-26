Кожевников: «Поражение СКА меня не удивило»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на поражение СКА от «Куньлуня» (2:3) в заключительном матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ.

«Меня это не удивило. Честно говоря, я ожидал, что настрой будет таким. «Куньлунь» сражался до конца — молодцы. Психология играет роль. СКА — молодая команда, она только создана, поэтому они и будут где-то просаживаться. Такое было и в середине сезона. Был недонастрой, подумали: «Все сделают за меня», а там надо всегда сражаться. Это говорит об опыте. Такого большого опыта нет у ребят. Бывает такое», — сказал Кожевников «ВсеПроСпорт».

СКА занял 2-е место в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах.