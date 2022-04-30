Попов не ожидал, что его признают самым ценным игроком Кубка Гагарина-2022

Нападающий ЦСКА Александр Попов поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина-2022.

«Редко бывает седьмой матч. Готовиться конкретно к нему не надо. Все и так готовы. Силы всегда найдутся, если хочешь.

MVP серии? Не ожидал, конечно. Мне было не очень хорошо. Пока я еще не понял. Поддержка команды? Кубок выигрывает команда. Все красавцы, все молодцы.

Переломили игру? Не могу сказать, как это получилось. Когда отступать некуда — отдаешь все. Ребята отдали все, что у них было. Зацепились, и пошли дальше. Я сразу понял, что я пойду в седьмом матче. С трибуны смотреть на игру невозможно. Трясет так, что лучше выйти на лед калекой, чем продолжать смотреть.

Руководство хотело предложить пост в клубе? Я доказал в прошлом сезоне, что рано. В этом, может, тоже рано. Надо еще подумать», — сказал Попов.

Попов стал автором победного гола в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1). Всего в этом плей-офф 41-летний Попов провел 19 матчей и набрал 9 (5+4) очков.