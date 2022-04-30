Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал победу армейцев в Кубке Гагарина-2022 и признание 41-летнего нападающего команды Александра Попова лучшим игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

«Это очень важная победа. Здесь много слов не надо, все красавцы, выиграли. Когда было тяжело, Никита Нестеров сказал, что отдаст мне Кубок Гагарина в руки. И сдержал свое слово.

Попов — MVP? Он просто легенда. Это человек, который вышел на уколах. С травмой, с которой нельзя ходить — там нужен гипс. Он вышел, забил, надорвался и ушел. Это самое лучшее в мире чувство, когда ты так уходишь. Это спортивный героизм», — сказал Киселевич Sport24.