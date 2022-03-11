Получивший травму защитник «Авангарда» Чистяков сможет сыграть в следующем матче с «Ак Барсом»

Как стало известно «СЭ», защитник «Авангарда» Семен Чистяков сможет принять участие в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 с «Ак Барсом».

10 марта в пятой игре серии 20-летний российский хоккеист получил травму после удара защитника казанцев Стивена Кэмпфераю. После игры главный тренер омичей Боб Хартли на пресс-конференции заявил, что у Чистякова «весь рот в крови».

Счет в серии 3-2 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет в Балашихе 12 марта, начало — в 17.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Чистяков провел 33 матча за «Авангард» в регулярке КХЛ и набрал 2 (0+2) очка, в плей-офф — 3 игры при показателе полезности «-2».