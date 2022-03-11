Директор «Нефтехимика» рассказал о вероятности того, что чешские легионеры останутся в команде

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов на пресс-конференции рассказал о вероятности того, что чешские защитники Лукаш Клок и Рональд Кнот останутся в команде:

— Клок и Кнот хотят продолжить играть за команду, но все зависит от ситуации на начало июля.

Контракты обоих игроков действуют до 30 апреля 2024 года.