Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

«Еще один матч завершился в овертайме. Играли неплохо, но последний бросок, к сожалению, не в нашу пользу. Будем готовиться к шестому матчу. Мы играем семь игр, у нас отличное противостояние с ребятами, — сказал Хартли. — Это красота хоккея, ради этого и играют в хоккей. Пять матчей позади, мы не знаем сколько впереди. Ничего не изменилось в игре «Ак Барса». Но в овертайме решающим становится последний бросок. Кто забросит — тот и победит. Они отлично вышли два в один и забили. Это был очень хороший момент у нашего соперника. Не думаю, что стоит нашу игру в овертайме за это называть пассивной. Как по мне мы играли активно, агрессивно. Чистяков чувствует себя не очень хорошо, как по мне это был явный удар в голову. Идет кровь. Посмотрите видео — в этом можно легко убедиться».

Также Хартли прокомментировал урозы Кэмпфера. Ранее после окончания четвертой игры в Балашихе защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер заявил, что Хартли угрожал ему расправой со стороны своих хоккеистов.

«Для начала вы должны точно проверять вашу информацию, прежде чем задавать вопросы. Вы ошибаетесь, все похоже на ситуацию прошлого года. Алексею Емелину требовалась операция, он лежал в больнице. А со стороны Казани была совсем другая информация. Стивен говорит иначе? Вам решать, кто из нас врет. Я был на своей скамейке, а вот что он делал рядом с нашей?» — добавил Хартли.

«Ак Барс» сократил отставание в серии до минимального — 2-3. Следующий матч пройдет 12 марта в Омске.