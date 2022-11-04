Подъяпольский установил рекорд «Северстали» по количеству матчей среди вратарей

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

Подъяпольский провел 140-й матч за «Северсталь». Он вышел на первое место в истории клуба в КХЛ по количеству игр среди вратарей.

Прежнее достижение принадлежало Василию Кошечкину, который выходил на лед в 139 встречах в составе череповчан.