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«Победа любой ценой». Перфоманс фанатов «Спартака» на матче с ЦСКА

19:36
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимает ЦСКА. Болельщики красно-белых подготовили специальный перфоманс к матчу.

На трибунах появился большой баннер с изображением хоккеиста в форме «Спартака», который стоит на горе из шлемов в расцветке других клубов КХЛ. На баннере написано: «Победа любой ценой».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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