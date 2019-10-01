«Победа любой ценой». Перфоманс фанатов «Спартака» на матче с ЦСКА
19:36
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимает ЦСКА. Болельщики красно-белых подготовили специальный перфоманс к матчу.
На трибунах появился большой баннер с изображением хоккеиста в форме «Спартака», который стоит на горе из шлемов в расцветке других клубов КХЛ. На баннере написано: «Победа любой ценой».
«Spartak» is always ready ?? pic.twitter.com/KKfihTdRWB— СЭ Хоккей (@hockey_se) October 1, 2019
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
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