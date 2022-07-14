Губерниев о Радулове: «Его возвращение говорит о том, что он просто не тянет в НХЛ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возвращение Александра Радулова в КХЛ.

«Это говорит о том, что он просто не тянет в НХЛ. А силу «Ак Барсу» это, конечно, придает. Хорошо, когда хоккеисты возвращаются, но я за Малкиным с удовольствием понаблюдаю в «Питтсбурге», нежели в «Металлурге», при всей моей любви к российскому хоккею и КХЛ», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сегодня, 14 июля, «Ак Барс» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Радуловым. Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано на 2 года.

Предыдущей командой Радулова был «Даллас», за который он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у хоккеиста ни одного результативного действия в 3 играх.