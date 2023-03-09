Плющев: «Чего интересного в нашем хоккее, если на ЦСКА приходит три с половиной тысячи человек?»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал посещаемость матчей КХЛ.

«Можно говорить: «Ой, какой интересный у нас идет хоккей!». А чего интересного, если на плей-офф на ЦСКА приходит по три с половиной тысячи человек? Чего интересного?! А это лидер нашего хоккея, когда-то легендарная команда», — цитирует Плющева Legalbet.

ЦСКА встречается с «Северсталью» в первом раунде Кубка Гагарина. После четырех матчей счет в серии равный (2-2). В последней игре армейцы разгромили команду из Череповца (9:3).