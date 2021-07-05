Плотников рассказал о конфликте в «Магнитке» в прошлом сезоне

Нападающий Сергей Плотников, который сегодня расторг контракт с «Металлургом», рассказал «СЭ» о конфликте в команде, который произошел во время прошлого сезона.

— Скажу за себя: я ни с кем не дрался. Про другие моменты говорить не хочу, но потасовки с моим участием не было. Да, разговор на повышенных тонах был. В тот момент было недовольство игрой команды, результатами. Но это нормальная ситуация, как мне кажется, в подобном случае. И если только из-за этого выгонять, то тогда надо расставаться с половиной команды.

— Можете поделиться подробностями того скандала?

— Я многое не могу рассказать, так как некоторые участники работают в команде и мне бы не хотелось подставлять их так или иначе. Но я же конфликтовал не просто так, просто имел иную точку зрения. И другие люди спорили не сами с собой, а с кем-то. Вы же понимаете?

— Примерно.

— Давайте тогда вообще всех разгоним. Конфликт в команде не всегда плохо. Он может произойти из-за того, что люди чего-то хотят добиться. Все появилось не на пустом месте. Все хотят выигрывать, а иначе зачем тогда выходить на площадку?

5 июля контракт 31-летнего форварда с «Магниткой» был расторгнут.

В минувшем сезоне Плотников набрал 43 (13+30) очка в 58 матчах регулярки и 9 (3+6) баллов в 12 играх плей-офф.

Полностью интервью Сергея Плотникова читайте здесь