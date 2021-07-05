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Ринат Валиев заключил пробный контракт с «Ак Барсом»

15:15
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Экс-защитник «Калгари» Ринат Валиев вернулся в Россию и подписал пробный контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба КХЛ.

Пооследние полтора года Валиев нигде не играл и большую часть времени находился в родном Нижнекамске, где периодически выходил на лед с любительскими командами. До пандемии коронавируса защитник провел 49 матчей за «Стоктон» (фарм-клуб «Калгари») в АХЛ и набрал 10 (2+8) очков.

Валиев воспитанник — «Ак Барса». Именно из Казани он уехал в Северную Америку в 2013 году. За океаном он провел 260 матчей в АХЛ и 12 игр — в НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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