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Плотников прокомментировал вероятность отъезда в НХЛ

15:40
Сергей Плотников в составе «Питтсбурга». Фото ХК «Питтсбург».
Сергей Плотников в составе «Питтсбурга». Фото ХК «Питтсбург».
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Нападающий Сергей Плотников, который сегодня расторг контракт с «Металлургом», в интервью «СЭ» прокомментировал вероятность отъезда в НХЛ.

— В Америку точно не поеду, — заявил игрок.

В его карьере были два клуба НХЛ — «Питтсбург» и «Аризона». В Северной Америке форвард провел один сезон, отметившись 3 голевыми передачами в 45 матчах регулярного чемпионата.

Полностью интервью Сергея Плотникова читайте здесь

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