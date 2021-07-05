Плотников прокомментировал вероятность отъезда в НХЛ

Нападающий Сергей Плотников, который сегодня расторг контракт с «Металлургом», в интервью «СЭ» прокомментировал вероятность отъезда в НХЛ.

— В Америку точно не поеду, — заявил игрок.

В его карьере были два клуба НХЛ — «Питтсбург» и «Аризона». В Северной Америке форвард провел один сезон, отметившись 3 голевыми передачами в 45 матчах регулярного чемпионата.

Полностью интервью Сергея Плотникова читайте здесь