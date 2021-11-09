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Пилут продлил контракт с «Трактором»

13:01
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Защитник Лоуренс Пилут продлил контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Все специалисты и болельщики за полтора года смогли убедиться, что Лоуренс большой профессионал и игрок, одинаково полезный на обеих сторонах площадки. Рады, что удалось достичь договоренности и продлить наше сотрудничество еще на один сезон», — приводит слова генерального директора клуба Ивана Савина пресс-служба команды.

Пилут стал игроком «Трактора» в 2020 году. В текущем сезоне 25-летний швед провел 19 матчей за команду.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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