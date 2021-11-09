Сятери, Леннстрема и Жафярова признали лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро, и аналитической оценки матчей определила лауреатов десятой недели турнира в четырех номинациях.

На прошедшей неделе было сыграно 36 матчей, в которых приняло участие 569 хоккеистов (39 вратарей, 188 защитников и 342 нападающих). Средняя результативность 4,91 шайбы за игру.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Харри Сятери («Сибирь»), одержавший с командой две победы в трех матчах. По воротам Сятери было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,59%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,67. В матче с «Ак Барсом» (2:0) Сятери в 20-й раз в КХЛ сыграл на ноль. Ранее он становился лучшим на 5-й неделе сезона 2016/2017, выступая за «Витязь».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Теодор Леннстрем («Торпедо»), набравший 6 (3+3) очков в трех матчах. Среднее игровое время защитника составило 21 минуту и 45 секунд, на его счету 17 бросков, два заблокированных броска и дважды на нем нарушали правила. Последний раз защитник «Торпедо» признавался лучшим по итогам недели в сезоне 2018/2019 — Филип Хольм стал лучшим на 11-й неделе сезона.

Лучшим нападающим в четвертый раз в карьере признан Дамир Жафяров («Торпедо»), набравший 7 (5+2) очков в трех матчах недели. Голы в матчах с «Локомотивом» (3:2) и «Сочи» (5:1) стали победными для его команды, в игре с южанами он впервые в КХЛ сделал хет-трик. Жафяров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Трижды Жафяров признавался лучшим нападающим недели в сезоне 2020/2021.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Кирилл Мельниченко (ХК «Сочи»), набравший 2 (0+2) очка в трех матчах недели. Мельниченко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». На его счету три броска, два силовых приема, три заблокированных броска и дважды на нем нарушали правила.