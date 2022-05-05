Петр Воробьев оценил, какие позиции следует усилить магнитогорскому «Металлургу»

Известный хоккейный тренер Петр Воробьев объяснил, какие позиции нужно усиливать магнитогорскому «Металлургу» в новом сезоне.

«Судьбу финальной серии Кубка Гагарина решила игра защитников и вратарей. ЦСКА в обороне выглядел более надежно, чем «Металлург», потому и победил. Публично разбирать действия конкретных хоккеистов я не хочу, пусть этим занимаются клубные менеджеры. Но общая картина очевидна, и задача, стоящая перед руководством уральского клуба в летнее межсезонье, тоже понятна», — приводит слова Воробьева Betonmobile.ru.

Известный специалист, одновременно являющийся отцом главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева заявил, что предметно говорить о трансформации команды пока невозможно.

«Два последних сезона сын комплектовал состав в соответствии со своим видением хоккея. Но сейчас даже очерчивать какие-то контуры будет преждевременно. Пока никто не может сказать, что будет с лигой и с самим клубом. Продолжат ли выступления легионеры, каким будет бюджет... В общем, вопросов остается слишком много», — подчеркнул Воробьев-старший.

В финале Кубка Гагарина «Металлург» проиграл ЦСКА со счетом 3-4 в серии.