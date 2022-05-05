Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Хисамутдинов

«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Арсеном Хисамутдиновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение игрока с клубом действует до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер

24-летний форвард в сезоне-2018/19 дебютировал в КХЛ за основной состав «Нефтехимика». Всего за два года Хисамутдинов провел 41 матч и набрал 8 (3+5) очков.

В 2019 году на драфте НХЛ игрок был выбран в 6-м раунде под общим 170-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». В сезоне-2020/21 Хисамутдинов выступал в АХЛ в составе фарм-клуба «Монреаля». А в следующем году играл за «Труа-Ривьер Лайонс» в ECHL.

Уже по ходу прошлого сезона Хисамутдинов вернулся в КХЛ, пополнив состав рижского «Динамо», в составе которого нападающий провел 5 матчей, сделал одну результативную передачу.