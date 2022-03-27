Павел Коледов: «Все игры, за исключением того, где мы уступили 1:7, были хорошие и боевые»

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (2-4).

— Все игры, за исключением того, где мы уступили 1:7, были хорошие и боевые. Не наиграли мы на этот счет. Что-то получилось, что-то нет.

— Что-то можно выделить положительное?

— Игра молодых парней, которые старались и бились. Думаю, тот хоккей, который у нас был в третьем периоде сегодня, — он должен быть всегда.

— Можно ли сказать, что не хватило мастерства по всей серии?

— Может быть, в каких-то играх не хватило, но сегодня было много моментов, особенно в третьем периоде, где нам не везло. Сказались нюансы.