Григорий Панин: «Завершение сезона — это пустота»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями после завершения сезона для команды из Уфы. «Салават» уступил «Трактору» в серии второго раунда плей-офф (2-4).

— Какие эмоции сейчас?

— Завершение сезона — это пустота. Понятно, что жизнь продолжается, но это такая крутая часть твоей жизни... Осадок всегда остается. На протяжении всей серии я кайфовал от молодых пацанов! Несмотря на какие-то недочеты, мне они очень нравятся как люди и спортсмены. У них хорошее будущее. Отмечу, что классно сработала спортивная школа и тренеры, та лесенка, по которой они дошли до главной команды.

— Есть ли обида на тех игроков «Салавата», которые уехали из команды?

— Обиды нет. Есть человеческий фактор, каждый сам принимает решение. Почему мы их должны осуждать? С другой стороны, Томи Ламса показал характер и остался — это говорит многое о человеке.