Генменеджер «Трактора» Волков — о проходе «Салавата»: «Это, прежде всего, командная победа»

Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Алексей Волков прокомментировал «СЭ» выход во второй раунд Кубка Гагарина. В первом раунде челябинцы обыграли «Салават Юлаев» (4:2, 4-2).

— Поздравляю всех челябинских болельщиков с выходом команды во второй раунд плей-офф. Серия с «Салаватом Юлаевым» получилась очень зрелищной и наверняка войдет в историю КХЛ. Спасибо сопернику за борьбу. Отмечу невероятную самоотдачу нашей команды. Даже в сложные моменты «Трактор» был единым коллективом и не отступал ни на шаг. Это, прежде всего, командная победа. Идем дальше, — сказал «СЭ» Волков.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.