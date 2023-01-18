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Билялетдинов о победе в «Зеленом дерби»: «По содержанию игра очень понравилась»

Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Игра получилась достаточно хорошей, думаю, всем она понравилась. Много моментов мы создавали, по содержанию мне очень понравилось. Задание на игру ребята, считаю, выполнили, они молодцы.

— Для вас это первое «Зеленое дерби» после возвращения в «Ак Барс». Почувствовали эмоции заново?

— Не только сейчас, всегда матчи между нами бывают серьезными, каждая команда старается победить. Для меня эта игра была в любом случае важной, мы боремся за каждое очко сейчас. Понимали, что будет непростой матч, поэтому хочу поблагодарить команду за такую подготовку.

— Видели баннер болельщиков перед матчем?

— Видел, был немного удивлен. Я там в очках, смотрелось неплохо, по-моему.

— Что нужно улучшить «Ак Барсу» ещё в своей игре?

— У нас еще есть вопросы, которые нужно поправлять. Но я уже вижу хорошие сдвиги, и это приятно. Они еще нестабильные, так скажем, хотелось бы, чтобы игроки в каждом матче улучшали свои действия. Мы к этому идем, меня это радует.

— Как за относительно короткий срок вам удалось настолько преобразовать «Ак Барс»?

— Мне еще ничего не удалось. Я не буду говорить, за счет чего, наверное, за счет работы. Но проблем достаточно, много вопросов, которые нужно поправлять. Главное для меня, что ребята стараются выполнять то, что мы им говорим. Нет никакого барьера, они молодцы, что воспринимают. Не хватает пока стабильности, но она должна прийти.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Зинэтула Билялетдинов
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