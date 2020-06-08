Овечкин и другие игроки «Вашингтона» записали обращение в поддержку афроамериканцев
Официальный Twitter «Вашингтона» опубликовал новый пост. Хоккеисты «Кэпиталз» записали видеообращение, в котором выступили против против насилия в отношении афроамериканцев.
В клипе снялись — Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Том Уилсон и другие.
«Давайте продолжим развиваться в этом направлении, будем использовать эту возможность, чтобы добиться значительных изменений в этом направлении», — написано в Twitter «Вашингтона».
25 мая полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний Флойд скончался, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста. В знак солидарности многие участники митингов и сами полицейские встают на колено.
As we take time to learn, listen to our employees, partners, and fans, and collaborate on a plan of action, we have a message from our #ALLCAPS family. Let us keep this movement going, build on this momentum and seize this opportunity to bring about and embrace meaningful change. pic.twitter.com/ubUvCDjmjk— Washington Capitals (@Capitals) June 8, 2020