Овечкин и другие игроки «Вашингтона» записали обращение в поддержку афроамериканцев

Официальный Twitter «Вашингтона» опубликовал новый пост. Хоккеисты «Кэпиталз» записали видеообращение, в котором выступили против против насилия в отношении афроамериканцев.

В клипе снялись — Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Том Уилсон и другие.

«Давайте продолжим развиваться в этом направлении, будем использовать эту возможность, чтобы добиться значительных изменений в этом направлении», — написано в Twitter «Вашингтона».

25 мая полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний Флойд скончался, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста. В знак солидарности многие участники митингов и сами полицейские встают на колено.