Вячеслав Фетисов: «Федоров прививает ЦСКА характер настоящих чемпионов»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Сергея Федорова в ЦСКА в текущем сезоне.

18 апреля ЦСКА победил «Металлург» (3:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022.

«Хочется похвалить Федорова. Критика в начале сезона сделала его только сильнее. Сергей прививает красно-синим характер настоящих чемпионов. Сейчас мы можем наблюдать команду, которая идет за своим тренером. Сам Сергей в свое время играл в умный, разносторонний, быстрый хоккей. В такой сейчас начинает играть и ЦСКА. Это огромная заслуга Федорова. С таким тренером команда может выиграть Кубок Гагарина», — сказал Фетисов «СЭ».

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра финала Кубка Гагарина пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.