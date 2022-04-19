«Урок истории». «Ак Барс» перед подписанием контракта со Знарком выложил его раритетное фото

Пресс-служба «Ак Барса» выложила раритетное фото, на котором запечатлены Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок. На снимке они борются за шайбу, будучи игроками московского и рижского «Динамо» соответственно.

«Урок истории», — подписан снимок в Telegram.

67-летний Билялетдинов в качестве тренера возглавлял «Ак Барс» с 2004 по 2011 год и в период с 2014 по 2019-й. Вместе с командой он три раза выиграл Кубок Гагарина.

59-летний Знарок в ближайшее время станет главным тренером казанцев. По информации «СЭ», вчера, 18 апреля, он вылетел в Казань из аэропорта Домодедово для подписания контракта с «Ак Барсом».

В сезоне-2020/21 казанцы дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Авангарду» (3-4). В минувшем же сезоне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в первом раунде плей-офф (2-4).