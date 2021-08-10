Олимпийский чемпион Кожевников считает, что возвращение Капризова в ЦСКА станет плюсом для сборной

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном возвращении форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ЦСКА.

«Это было бы хорошо для нашего хоккея перед Олимпиадой. Но я же не знаю точно, что там происходит, эта информация не точная же, кто там запустил... Если так получится, то будет здорово. Если в это в интересах сборной, то почему нет. Потолок зарплат — да, но там же есть и другая вещь. Кто переплачивает потолок зарплат, тот платит налоги своеобразные. Перед олимпиадой желательно подписать Капризова», — приводит слова Кожевникова «Газета.ru».

Ранее появилась информация о том, что Капризов согласовал однолетний контракт с ЦСКА на 10 миллионов долларов.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин играл в НХЛ за «Миннесоту». По итогам сезона он стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.

26 июля стало известно, что Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты».

Напомним, ранее Капризов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.