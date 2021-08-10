Савинайнен продлил контракт с «Йокеритом»

Нападающий «Йокерита» Вели-Матти Савинайнен продлил свой контракт, информирует сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Чувствую себя действительно хорошо, потому что продолжать выступать за «Йокерит» было вариантом номер один для меня, — отметил 35-летний хоккеист. — Это топовая организация, где ты изо дня в день находишься вместе с отличными людьми. Прошлый сезон был действительно сложным из-за ситуации с коронавирусом, и мы не могли играть в плей-офф в Хельсинки. У нас остался большой голод, и теперь единственная цель — добиться успеха с этой командой и привезти в Финляндию Кубок Гагарина».

Савинайнен в прошедшем сезоне провел 52 матча в регулярке, в которых набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «+5». В плей-офф у него четыре матча и ноль очков.