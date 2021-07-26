Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты»
Нападающий Кирилл Капризов получил квалификационное предложение от клуба, сообщает сайт команды.
В прошедшем сезоне 24-летний российский нападающий провел в НХЛ 55 матчей, набрав 51 (27 голов + 24 передачи) очко. По его итогам Капризов получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку чемпионата.
Ранее появилась информация, что российский форвард отказался подписывать долгосрочный контракт с «Миннесотой». По информации, речь шла о восьмилетнем соглашении с окладом порядка 9 млн долларов в год либо о семилетнем договоре на 8 или 8,5 млн. Ни один из офферов не устроил сторону российского нападающего.
Интересно, что россиянин, уехав за океан летом 2020 года, подписал с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка с максимально возможным окладом 0,925 млн, однако первый год соглашения сгорел автоматически за сезон-2019/20.
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