Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты»

Нападающий Кирилл Капризов получил квалификационное предложение от клуба, сообщает сайт команды.

The #mnwild has made qualifying offers to the following players:



— Will Bitten

— Brandon Duhaime

— Kevin Fiala

— Kirill Kaprizov

— Mason Shaw



More ? «https://t.co/8erXoTta58 pic.twitter.com/VRH4kG2UtG — Minnesota Wild (@mnwild) July 26, 2021

В прошедшем сезоне 24-летний российский нападающий провел в НХЛ 55 матчей, набрав 51 (27 голов + 24 передачи) очко. По его итогам Капризов получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку чемпионата.

Ранее появилась информация, что российский форвард отказался подписывать долгосрочный контракт с «Миннесотой». По информации, речь шла о восьмилетнем соглашении с окладом порядка 9 млн долларов в год либо о семилетнем договоре на 8 или 8,5 млн. Ни один из офферов не устроил сторону российского нападающего.

Интересно, что россиянин, уехав за океан летом 2020 года, подписал с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка с максимально возможным окладом 0,925 млн, однако первый год соглашения сгорел автоматически за сезон-2019/20.