Олег Знарок: «Я так и не понял, почему Кокарев не бросил в пустые ворота»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения в дерби от «Динамо» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что счет был не по игре, и его команда действовала хорошо.

— Вратарь соперника неплохо отстоял, — отметил Знарок. — Счет получился не по игре. Мы неплохо действовали, хорошо двигались. Но свои моменты смазали именно в концовке, когда надо было их реализовывать. Все хотели довести до пустых ворот. Два первых гола — две наши ошибки. Но такой день бывает у каждой команды.

— В этом сезоне «Спартак» проиграл все три матча «Динамо». В чем причина?

— У нас в совокупности 12 игроков, игравших ранее в «Динамо». Конечно, не в этом дело. Ха-ха. Прошлый матч проиграли 0:3, сейчас — 0:4. Реализация моментов подвела. Сложно еще что-то сказать. Надо разбираться.

— Вы поняли, почему Кокарев не стал бросать в пустые ворота?

— Игра с «Динамо», наверное, для него очень много значит. Ха-ха. Я его спросил, но так и не понял, почему он не бросал в пустые ворота. (Михаил Зислис)