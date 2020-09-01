Олег Знарок: «Милош был готов драться и сражаться за победу»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал уход из жизни Милоша Ржиги на 62-м году.

— С Милошем мы очень тепло общались, — приводит слова Знарка официальный сайт клуба. — Мы дружили. Он был ни на кого не похож — эмоциональный, кипучий, целеустремленный. Меня всегда подкупало его неравнодушие к командным результатам — за победу он был готов драться и сражаться сам и точно также настраивал на борьбу своих хоккеистов. Против его команд было сложно играть — ты должен был быть готов к тому, что соперник станет работать на льду от первой и до последней секунды. При Ржиге игроки выходили на матч с горящими глазами.

Очень печальная новость. От имени всего тренерского штаба «Спартака» выражаю искренние соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. В нашей профессии стало меньше на одного по-настоящему замечательного специалиста. Но я сохраню в памяти те минуты и часы, которые мы провели рядом.

В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.